Vali'den Bilecik'e yeni isim önerisi
Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumu’nun son oturumunda konuşan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik'in isminin değişmesinin tartışılması ve konuşulmaya başlanması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde de Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda bir 'toy' yapılmasını gerektiğini vurgulayan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti:
"Şehre geleli yaklaşık 6 ay oldu. Şehirle ilgili geldiğim günden bugüne kadar birçok değerlendirmeler yapma fırsatını buldum. Belki şehirlerin kaderiyle ilgili konuşmak için 6 ay çok kısa bir süre. Daha çok çalışmalar yapılması lazım. Ama ben daha önce yapılan çalışmaların sonucunun da üzerinden hızla geçerek kanaatler oluşturdum. Üzerinde çalışarak belirli bir noktaya geleceğini düşündüğüm çalışmalarım var. Bunlardan biri de Bilecik'te Söğüt ruhu. Bu ruh aslında bizi biz yapan ruh. Yeniden nasıl değer olarak dünyaya tanıtılabilir onun üzerinde durmak lazım. Üzerinde çalıştığımız fikir şu; önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ilgili belki sizlerle değerlendirme yapma imkanı olabilir. Söğüt biliyorsunuz, bir 'toy' toplandı Söğüt’te.
Bu toy zamanında karar alıcıların, beyliklerin bir araya gelip beyliklerinin kaderleriyle ilgili bazı ortak kararlara vardıkları ve sonradan bu kararların uygulamasını takip ettikleri bir yapı. Bu toya benzer bir yapılanma yeniden yapılabilir. Davos lafını kullanmak istemiyorum, ama Davos’la ilgili bizim hikayemiz belli. Davos; biliyorsunuz ki burada siyasi liderler, politikacılar ve benzeri karar alıcılar toplanırlar, dünyanın mevcut durumunu değerlendirirler. Geleceğe dair bir takım karar alırlar, sonucu takip ederler ve ardından gözlem süreci başlar. Söğüt aslında böyle bir topluluğa ev sahipliği yapmış, sonra da cihan devletini kurmuştur. Benzer bir yapı aslında şimdiden tasarlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ortak teması insana ait olan tüm değerlerin gündeme alındığı, genelde insanın merkezde olduğu, insanla ilgili her ne problem varsa, insana dair her ne varsa bunun ana fikir olarak masaya yatırıldığı konunun konuşulduğu toylar yapılabilir. Tabii böyle bir çalışmanın arkasında çok güçlü bir üniversite desteği gerekiyor. Üniversitenin formatı da yine bu kurguya uygun olarak düşünüldüğünde bütün bizim gönül coğrafyasını kapsayacak şekilde ve öncelikli olarak Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu’daki diğer devletler ve Balkanlar üzerinden düşünülmekle birlikte daha genel anlamda gönül coğrafyamıza hitap edecek. Bizim üniversitemiz gönül coğrafyasına hitap eden bir merkez olmalıdır."
"Bilecik'in isminin 'Ertuğrul' olması için konuşulup, tartışılsın"
Vali Tahir Büyükakın, konuşmasında, "Bilecik belki çok radikal bir tavsiye olacak ama adı da değiştirilebilir. Belki 'Ertuğrul' adı da verilebilir. Bunlar tartışılsın, konuşulmaya başlansın diye söylüyorum. 'Ertuğrul' ismi verilerek şehirler kuran şehir olduğu tekrar hatırlanarak Bilecik’i 'Ertuğrul' adıyla yeniden diriltmek, şehirler kuran bir şehir olarak yeniden ayağa kaldırmak olabilir. Belki miladı tartışmaların merkezi yapmak, ortak projeler yapmak ve bu bizim yatay mimarı, dikey mimarı tartışmamızın ete kemiğe bürünebildiği gibi olarak Bilecik’in pilot il seçilmesi, adının yeniden değiştirilmesi, Söğüt ruhuna uygun yeniden konumlandırılması şeklinde bir proje şeklinde tasarlanması söz konusu olabilir" dedi.
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