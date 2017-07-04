Vali, kapattırdığı plajda güneşlendi!
Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük skandal. New Jersey Valisi Chris Christie, bütçe sorunu gerekçesiyle bir plajı kapattırmıştı. Havadan çekilen görüntülerde kapattırdığı plajda güneşlendiği görülen vali, büyük tepki gördü.
Bu fotoğrafların yayınlanmasından önce Christie, "Bugün hiç güneşlenmedim" dedi. Fotoğraflar, Christie ve ailesinin boş plajda güneşlendiğini ortaya koydu.
Plaja girmek isteyen diğer ziyaretçilereyse polis tarafından izin verilmedi.
Christie plajda Valiliğe ait bir mekan bulunduğunu, ailesinin hafta sonunu orada geçirdiğini, kendisinin de işe helikopterle gidip geldiğini söyledi.
Fotoğraflar ardından Christie'nin sözcüsü Brian Murray, Vali'nin plaja gittiğini kabul etti. Açıklamada, "Vali işe gitmeden önce plajda eşi ve ailesiyle konuştu" ifadesi yer aldı.
Murray, "Hiç güneşlenmedi, başında beyzbol şapkası vardı" dedi.
Olayın ardından Twitter'da Christie ile dalga geçen birçok mesaj ve görüntü yayınlandı.
BBC
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