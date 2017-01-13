Facebook Twitter Rss

Vali Şahin açıkladı: 21 bina tahliye edildi

  • Giriş : 13.01.2017 / 21:40:00

Akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çökmesi sonucu Vali Vasip Şahin olay yerine gitti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'nda 7 katlı binanın çöktüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vasip Şahin, burada başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın olmak üzere enkazda arama kurtarma çalışması yapan AFAD ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. İncelemelerde bulunan Vali Şahin, enkazda yapılan çalışmaları izledi daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, "2015 yılında tamamen tahliye edilen bir bina bugün maalesef çökmüştür. Enkaz altında kalan 19 vatandaşımızdan biri hastanede, biri enkaz altında olmak üzere 2 vatandaşımız vefat etti. 17 yaralı hastanelere kaldırılmış ve bunlardan 14'ünün tedavileri devam ediyor. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın hiçbirisinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Hastalarımızın çoğu kısa zaman içerisinde taburcu edilecek durumda. Şu anda enkazda 95 arama kurtarma ekibi ve diğer teknik personel müdahale etmiştir. 24 araç ve 4 arama köpeğiyle birlikte burada enkaz arama kaldırma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Burada, hem Büyük Şehir belediyemiz hem AFAD il müdürlüğümüzün ekipleri seri bir çalışma yürütmekteler. Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış, biliyorsunuz bunun hukuki durumu belli bir süreç alıyor. Yine binanın yıkımı ve yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarındaki maalesef mutabakat sağlayamamalarından dolayı bugüne kadar gelmiştir. Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada oturan vatandaşlarımız, kamu misafirhanelerine ya da kendi imkanlarıyla akrabaları yanında ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Daha detaylı çalışmalar devam edecek. Bina boş bir bina ama her ihtimal değerlendirilerek arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yaptıkları teknik sismik ve köpekli incelemelerde bir hayat belirtisi olmadığı gibi ilk kanaatleri var ama arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

9. madde kabul edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti

Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti

Middle Eastern Airlines'a ait Beyrut-Londra seferini yapan uçakta çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbu

İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

Zeytinburnu'nda boş bir bina çöktü. Çöken binanın 7 katlı olduğu öğrenildi.

 

68 bin sosyal medya hesabı incelendi

68 bin sosyal medya hesabı incelendi

Sosyal medya hesaplarından yapılan terör paylaşımları için inceleme başlatıldı.

Bina yapımında devrim gibi karar!

Bina yapımında devrim gibi karar!

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, çok önemli bir karara imza attı.

 

Dilovası'nda fabrikada patlama: 1 ölü

Dilovası'nda fabrikada patlama: 1 ölü

Öğle saatlerinde Kocaeli Dilovası'nda yaşanan patlama korku dolu anlar yaşattı.

Tüm sınavlar mercek altına alındı

Tüm sınavlar mercek altına alındı

ÖSYM'nin son 15 yıl yaptığı tüm sınavlar mercek altına alındı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya