Vali Tuna'dan Başkan Özyavuz'a ziyaret

Giriş : 21.04.2017 / 10:44:00

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran halkının, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği noktasında sergilediği duruş ve verdiği mesajlarla her zaman gönüllerde taht kurduğunu söyledi.