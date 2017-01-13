Vali Tuna, Harran Ulu Cami kazı alanını inceledi
İncelemeleri sırasında Vali Tuna’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Kaymakamı Temel Ayca, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Harran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Uyanık, Harran İlçe Emniyet Müdürü Özgür Çekçeki, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve vatandaşlar eşlik etti.
Harran Ulu Cami çevresinde devam eden kazı çalışmalarını yürüten ekibin başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, kazı çalışmalarına gereken önemi ve desteği verdiklerini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca kazı için bütçe ayrıldığını ifade eden Vali Tuna, “Biz de bu konuda gereken katkıyı sağlayacağız. Tabii ki Arkeoloji Bölüm Başkanımız nezaretinde bu çalışmalar yapılacak. Biz kendilerinden daha hızlı bir çalışma bekliyoruz. Hızlı çalışılırsa yol alırız. Ulu Cami’yi ayağa kaldırırsak belki de bir gün burada namaz kılmak nasip olur. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz” dedi.
Bölgede birçok tarihi olaya tanıklık edildiğinin altını çizen Tuna, “Hz. İbrahim’in ayak izlerinin bulunduğu bu mübarek beldede, yine böyle medeniyetimizin en güzel eserlerinden birini ayağa kaldırarak hem ecdadımıza olan görevimizi yerine getirmiş olacağız hem de ilimizin tanıtımı ve turizmine bir değer daha katmış olacağız” diye konuştu.
Şanlıurfa Valisi Gungör Azim Tuna, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.
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