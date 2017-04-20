Vali'ye barış yemeği
Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler'e gelen "barış için direnen ülkelerin çocukları", İstanbul Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret etti. Vali Şahin, Azerbaycan, Filistin, Afganistan, Kosova, Kolombiya, Sudan, Bosna Hersek ve Suriye’den Türkiye'ye gelen çocukları İstanbul Valiliği’nin tarihî Kabul Salonu’nda ağırladı.
BARIŞ EKMEĞİ İLE DÜNYAYA MESAJ VERİYORLAR
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun da katıldığı ziyarette Vali Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. 'Çocuk' ve 'ekmek' temalarına vurgu yaptıkları Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nin bu yıl sekizincisini düzenlediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Çocuklarımız, ülkelerinden getirdikleri unlarla pişirdikleri ekmekler ile gerçek bir barış şehri olan İstanbul'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları veriyorlar" dedi.
BARIŞ EKMEĞİ DÜNYAYA BARIŞ GETİRSİN
Dünyanın barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Esenler Belediyesi'nin daveti ile İstanbul'a gelen çocuklarımızın hep birlikte pişirdikleri 'Barış Ekmeği' inşallah tüm dünyaya barış getirir" diye konuştu.
ÇOCUKLARDAN VALİ ŞAHİN'E BARIŞ EKMEĞİ
Barış için direnen ülkelerin çocukları, daha sonra kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla pişirdikleri "Barış Ekmeği"ni İstanbul Valisi Vasip Şahin'e ikram ettiler. Çocuklar, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Şahin'e ülkelerinden getirdikleri yöresel hediyeler de takdim ettiler.
Barış türkülerinin söylendiği ziyaret sonunda çocuklar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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