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Valilere kısmi OHAL yetkisi

Valilere kısmi OHAL yetkisi.36228
  • Giriş : 17.07.2018 / 07:47:00

Yeni düzenleme ile valilere kısmi OHAL yetkisi getirildiği açıklandı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz'da kalkıştığı başarısız darbe girişimi sonrası getirilen Olağanüstü Hal 18 Temmuz'da kaldırılıyor. Ancak, yeni düzenleme ile valilere önemli yetkiler getirildi.

Vali, kamu düzeni bozulduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

OHAL’in 18 Temmuz gece yarısı sona erecek olması nedeniyle, terörle mücadelede bir boşluk oluşmaması için hazırlanan yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte, kamudan ihraçlar, şirketlere kayyum atanması ve diğer bazı OHAL uygulamaların üç yıl süre ile devam etmesi öngörülüyor.

AK Parti tarafından hazırlanan ve kısa süre içinde yasalaştırılması planlanan teklif ile getirilen düzenlemeler özetle şöyle:

-Vali, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilecek. Belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek, kısıtlayabilecek ve ruhsatlı olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.
-Askeri mahallerde oluşabilecek tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, ‘Önleme araması’ yapılabilecek.
-Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, hakimin yanısıra cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilecek.
-Kamu görevinden çıkartılan asker kişilerin askeri rütbeleri, mahkeme kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınabilecek.
-OHAL Komisyonu kararı ile görevine iade edilmesi kararlaştırılan kamu görevlilerinin eski görevlerine iade edilmesi esas olacak. Kamuda genel müdür yardımcısı üstü olanlar ise, yöneticilikten önceki kadro ve pozisyonlarına iade edilecek.

-3 yıl süre ile terör örgütleriyle irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları ilgili bakanın onayı ile ihraç edilebilecek. TSK ve Emniyet personeli de bu hüküm içinde değerlendirilecek.
-Emniyet ve TSK’dan ihraç edilenlerden, görevlerine iadesine karar verilenler için ise farklı bir uygulama öngörülüyor. Bu kişilerden, eski kadro ve rütbelerine iadelerine onay verilmeyenlerin, MSB ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilmesi öngörülüyor. Bu kişilere de mali ve sosyal hakları ödenecek. Ancak önceki statülerinden kaynaklanan haklarını kullanamayacak ve silahlarına da el koyulacak.

TRT

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