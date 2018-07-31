Valilik: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda eli kanlı terör örgütü PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.
10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava destekli operasyonda öldürüldüğü aktarılan açıklamada, birliklerin bölgedeki operasyona devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
TRT
DİĞER HABERLER
Bakanlıktan açıklama geldi
Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibi silahlı saldırıya uğradı.
Canan Karatay'dan meslekten men açıklaması
Prof. Dr. Canan Karatay'a 15 gün meslekten men cezası verildi.
Rahip Brunson için itiraz geldi
Geçtiğimiz gün serbest bırakılan Brunson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanlığı: 36'sı öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.
İstanbul'da istinat duvarı çöktü
İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının çöktüğü öğrenildi.