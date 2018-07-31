Facebook Twitter Rss

Valilik: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik: 10 terörist etkisiz hale getirildi.21435
  • Giriş : 31.07.2018 / 16:44:00

Tunceli Valiliği'nden Pülümür'de düzenlenen operasyonla ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda eli kanlı terör örgütü PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi.

10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tespit edilen 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava destekli operasyonda öldürüldüğü aktarılan açıklamada, birliklerin bölgedeki operasyona devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

TRT

Dikkat! Başvurular uzatıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakanlıktan açıklama geldi

Bakanlıktan açıklama geldi

Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul'da polise silahlı saldırı!

İstanbul'da polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibi silahlı saldırıya uğradı.

 

Canan Karatay'dan meslekten men açıklaması

Canan Karatay'dan meslekten men açıklaması

Prof. Dr. Canan Karatay'a 15 gün meslekten men cezası verildi.

Rahip Brunson için itiraz geldi

Rahip Brunson için itiraz geldi

Geçtiğimiz gün serbest bırakılan Brunson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

 

İçişleri Bakanlığı: 36'sı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 36'sı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

İstanbul'da istinat duvarı çöktü

İstanbul'da istinat duvarı çöktü

İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarının çöktüğü öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya