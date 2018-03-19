Valilik: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 teröristn etkisiz hale getirildiği açıklandı. Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinin Afretalli Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümeni ve Çakırsöğüt Jandarma Tugayı "Hançer-1" müşterek operasyonu sürüyor.
Hava destekli operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
TRT
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