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Valilik: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.25721
  • Giriş : 19.03.2018 / 17:45:00

Valilik, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 teröristn etkisiz hale getirildiği açıklandı. Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinin Afretalli  Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümeni ve  Çakırsöğüt Jandarma Tugayı "Hançer-1" müşterek operasyonu sürüyor.

Hava destekli operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen  PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TRT

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