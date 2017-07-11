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Valilik: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Valilik: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.25721
  • Giriş : 11.07.2017 / 12:42:00

Hakkari'de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Hakkari Valiliği, Hakkari Yüksekova'da bulunan Urşe-Cafer Gediği bölgesine hava kuvvetleri ve birliklerle saldırdı. Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi 6 kişi ölü olarak ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova'da 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, dün Yüksekova'nın Urşe– Cafer Gediği bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulundukları yere taarruz helikopterleri ve topçu desteğinde operasyonlar başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bugün sürdürülen operasyonda ise hava kuvvetleri ve yer birlikleri tarafından bölge ateş altına alındı. Yapılan atışlarda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.

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