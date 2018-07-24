Valilik açıkladı! Ankara'da patlama
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı geldi. Valilik, Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imha edileceğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş kapsül fabrikasında bozuk mühimmatların, saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirilmiştir" denildi.
Ankara'da dün öğle saatlerinde kentin pek çok noktasından duyulan bir patlama meydana gelmiş, korkutan patlamanın, "F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında TAİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği" açıklanmıştı.
HÜRRİYET
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