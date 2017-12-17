Facebook Twitter Rss

Valilik uyarmıştı! Girilmedik yer bırakmadılar

Valilik uyarmıştı! Girilmedik yer bırakmadılar.22816
  • Giriş : 17.12.2017 / 22:37:00
  • Güncelleme : 17.12.2017 / 22:41:12

Valilikten yapılan uyarılara rağmen teröristler girilmedik yer bırakmadı ve erzak topladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Giresun'da son yaşanan terör operasyonlarının ardından yaylalarda kar yağışı yeniden başlamadan evlerini kontrol için hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda PKK’lı teröristler tarafından neredeyse girilmedik ev kalmadığını gözlemlendi. 
Evlerini kontrol için yaylaya çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar. Teröristler tarafından birçok yayla evinin kapısı, penceresinin zorlandığı açamadıkları evlere girebilmek içinse duvarların kırıldığı görüldü.

Uyarıları aldırmayan vatandaşların bıraktıkları malzemeden 5 aylık erzak topladıkları ortaya çıktı.

Yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlara yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. Geçtiğimiz gün Yağlıdere ilçesi Günlük yaylasında iş makinası operatörüne teslim olan ‘Vanlı’ kod adlı Ziya Mehmet Yıldırım adlı teröristin yer göstermesi sonucu ele geçirilen sığınakta 5 aylık erzak bulunmuştu. Yapılan araştırma sonucu ele geçirilen yaşamsal malzemelerin yayla evlerinden çalındığı ortaya çıktı.

TGRT

Tudor: 'Tudor istifa' cümlesine odaklanmışlar

THY uçağı kuş sürüsüne çarptı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.

Çapkın ve Mutlu için flaş karar!

Çapkın ve Mutlu için flaş karar!

Eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Vali Avni Mutlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

 

Katliamın ayrıntıları ortaya çıktı!

Katliamın ayrıntıları ortaya çıktı!

Kastamonu'nun Bürme köyünde yaşanan olayın gizemi çözüldü.

Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı

Atatürk Havalimanı'nda panik! Pist kapatıldı

Atatürk Havalimanı'nda kuşlar nedeniyle büyük bir panik yaşandı.

 

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında Trakya Üniversitesi'ne operasyonlar düzenlendi.

Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!

Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti!

Oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinde Berna Yılmaz'ı Erdoğan çifti teselli etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya