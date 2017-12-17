Valilik uyarmıştı! Girilmedik yer bırakmadılar
Giresun'da son yaşanan terör operasyonlarının ardından yaylalarda kar yağışı yeniden başlamadan evlerini kontrol için hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Yağlıdere ilçesine bağlı Günlük Yaylası'nda PKK’lı teröristler tarafından neredeyse girilmedik ev kalmadığını gözlemlendi.
Evlerini kontrol için yaylaya çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar. Teröristler tarafından birçok yayla evinin kapısı, penceresinin zorlandığı açamadıkları evlere girebilmek içinse duvarların kırıldığı görüldü.
Uyarıları aldırmayan vatandaşların bıraktıkları malzemeden 5 aylık erzak topladıkları ortaya çıktı.
Yaz aylarında yaylalara çıkan vatandaşlara yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda uyarılar yapılmıştı. Geçtiğimiz gün Yağlıdere ilçesi Günlük yaylasında iş makinası operatörüne teslim olan ‘Vanlı’ kod adlı Ziya Mehmet Yıldırım adlı teröristin yer göstermesi sonucu ele geçirilen sığınakta 5 aylık erzak bulunmuştu. Yapılan araştırma sonucu ele geçirilen yaşamsal malzemelerin yayla evlerinden çalındığı ortaya çıktı.
TGRT
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