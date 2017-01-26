Valilikten Ahmet Türk açıklaması!
Elazığ'da tutuklu bulunan ve hastaneye götürülürken kelepçe takıldığı iddiaları öne sürülen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk hakkında Elazığ Valiliği açıklamada bulundu. Elazığ Valiliği, hiç bir aşamada Türk'e kelepçe takılmadığını bildirdi.
Elazığ Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Türk'ün kelepçeli olarak hastaneye götürüldüğü yönünde sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanan görüntüleri yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında halen ilimiz ceza evinde tutuklu olarak bulunan Ahmet Türk’e, 25.01.2017 tarihinde muayene için ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın-yayın organlarında haberler yer almıştır. Ahmet Türk’e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar, hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır" denildi.
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