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Valilikten LGBT yürüyüşüne bir yasak daha

Valilikten LGBT yürüyüşüne bir yasak daha.37123
  • Giriş : 02.07.2017 / 09:20:00

İstanbul Valiliği, Taksim'de yarın yapılacağı açıklanan 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında LGBT yürüyüşünü yasaklandığını duyurdu.

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İstanbul Valiliği, yarın Taksim'de düzenlenmek istenen LGBT yürüyüşünü yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada birtakım marjinal çevrelerce, 2 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00'da Taksim Meydanı'nda "8. Trans Onur Yürüyüşü" adı altında bir yürüyüşe çAğrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu yürüyüş için çAğrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmamıştır. Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir.

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, söz konusu yürüyüşün düzenlenmesine izin verilmeyecektir.

Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çAğrı ve uyarılara  riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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