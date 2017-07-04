Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Van'ın Başkale ilçesinde yuvalanan teröristlere operasyon yapıldı. Operasyonlarda biri kadın 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı silahı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
TRT
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