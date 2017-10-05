Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgilere göre; merkez üssü Derebey olan ve yerin 6,7 kilometre altında saat 21:46'da 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Depremde mal veya can kaybı ile ilgili bilgi belirtilmedi.
TRT
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