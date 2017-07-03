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Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı.18218
  • Giriş : 03.07.2017 / 12:51:00

Van'ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

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Van'ın Başkale ilçesinde yuvalana terör örgütü PKK'lı militanlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik hava operasyonu düzenledi.

Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı  teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında  infilak ettirildi. Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan  teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan  asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

TRT

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