Van'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde yuvalana terör örgütü PKK'lı militanlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik hava operasyonu düzenledi.
Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
TRT
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