Van'da deprem! Kandilli'den açıklama!
Van sallandı. Merkez üssü Van Gölü olan deprem hissedilen yerlerde vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu.
Depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.0 olarak açıklanırken olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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