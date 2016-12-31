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Van'da deprem! Kandilli'den açıklama!

Van'da deprem! Kandilli'den açıklama!.18079
  • Giriş : 31.12.2016 / 15:49:00

Van Gölü'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Van sallandı. Merkez üssü Van Gölü olan deprem hissedilen yerlerde vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu.

Depremin şiddeti Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından 4.0 olarak açıklanırken olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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