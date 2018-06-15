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Van'da deprem paniği! Şehir 4.4'le sarsıldı!

Van'da deprem paniği! Şehir 4.4'le sarsıldı!.19030
  • Giriş : 15.06.2018 / 07:57:00

Daha önce yaşanan depremlerin acıya neden olduğu Van'da panik yaşandı.

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Suudi Arabistan’ın zayıf savunmasında çok net pozisyonlar bulan Ruslar 72.dakikada Dzyuba ile durumu 3-0’a getirdi. Maçta uzatma dakikaları oynanırken sahneye çıkan Cheryshev attığı müthiş golle farkı 4’e çıkardı. Tam maç bitti derken günün tartışmasız yıldızı olan Golovin frikikten attığı golle son sözü söyledi: 5-0.

A grubunda ilk 3 puanını hanesine yazdıran Rusya bir sonraki maçını 19 Haziran’da Mısır’la saat 21.00’de oynayacak. Suudi Arabistan ise 20 Haziran’da Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

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