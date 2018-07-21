Van'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Van'ın Çaldıran ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 6,38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
NTV
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