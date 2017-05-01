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Van'da korkutan deprem!

Van'da korkutan deprem!.18079
  • Giriş : 01.05.2017 / 08:08:00

Van'ın Akçaören köyünde 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Van'ın Akçaören köyünde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaıbı yaşanmazken bölge halkı büyük bir panik yaşadı. Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü depremin, Van'ın Akçaören Köyü'nde yerin 5 kilometre derinliğinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı. Deprem, hasara yol açmadı.

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