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Van'da PKK/KCK operasyonu!

Van'da PKK/KCK operasyonu!.14171
  • Giriş : 04.07.2017 / 10:50:00

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipler sabaha karşı harekete geçti. Van'da yuvalanan terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

TRT

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