Van'da PKK/KCK operasyonu!
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipler sabaha karşı harekete geçti. Van'da yuvalanan terör örgütü PKK yandaşlarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
TRT
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