Van'da PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz
Van merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2018 tarihinde Van merkezi Yalım Erez Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda; teslim ol çağrılarına silah ve el bombası ile karşılık veren, kırsal alanda örgüt adına faaliyet yürüten ve eylem amacıyla Van il merkezine geldiği tespit edilen 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şahısların üzerlerinden 2 adet Glock marka tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör elde edilmiştir. Atılan el bombaları neticesi biri ağır olmak üzere 3 özel harekat polisi yaralandı. Konu ile ilgili yardım ve yataklık yapan 6 işbirlikçi şahıs gözaltına alındı" denildi.
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