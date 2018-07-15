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Van'da PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz

Van'da PKK'ya operasyon: 2 terörist etkisiz.24645
  • Giriş : 15.07.2018 / 08:27:00

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen amansız mücadele devam ediyor.

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Van merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2018 tarihinde Van merkezi Yalım Erez Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda; teslim ol çağrılarına silah ve el bombası ile karşılık veren, kırsal alanda örgüt adına faaliyet yürüten ve eylem amacıyla Van il merkezine geldiği tespit edilen 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şahısların üzerlerinden 2 adet Glock marka tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör elde edilmiştir. Atılan el bombaları neticesi biri ağır olmak üzere 3 özel harekat polisi yaralandı. Konu ile ilgili yardım ve yataklık yapan 6 işbirlikçi şahıs gözaltına alındı" denildi.

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