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Van'da zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu

Van'da zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu.19856
  • Giriş : 03.05.2017 / 12:39:00

Van'da yedikleri yemekten zehirlenen 38 öğrenci hastanelik oldu.

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Van'da Türk Telekom Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrenciler, dün akşam yemekten sonra 18.30 sularında karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan 38 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirlendi..

30 öğrenci, ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu oldu. Saat 23.30 sularında 8 öğrencinin yine karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pansiyon görevlilerine başvurması sonucu bu öğrenciler de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu oldular. İncelenmek amacıyla öğrencilerin yedikleri yemeklerden numuneler alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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