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Van'dan acı haber: 1 şehit

Van'dan acı haber: 1 şehit.13201
  • Giriş : 28.04.2017 / 07:45:00
  • Güncelleme : 28.04.2017 / 07:41:31

Van'ın Erciş ilçesinde bir güvenlik korucusunun şehit olduğu öğrenildi.

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Van'ın Erciş ilçesi Doluca köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu bir güvenlik korucusunun şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Yaralanan korucular Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgede operasyon başladı..

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