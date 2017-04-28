Van'dan acı haber: 1 şehit
Van'ın Erciş ilçesi Doluca köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu bir güvenlik korucusunun şehit oldu, 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Yaralanan korucular Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bölgede operasyon başladı..
HÜRRİYET
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