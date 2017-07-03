Van'dan acı haber: 1 şehit!
Van'da yuvalanan terör örgütü PKK militanlarının Çaldıran ilçesinde bir araziye tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir korucu ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.
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