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Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu!

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu!.9227
  • Giriş : 12.01.2017 / 11:53:00

Van Gölü'nden çıkan batık Rus gemisi heyecan yaşanmasına neden oldu.

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1915 yılında Ruslar tarafından yapılan ve askeri mühimmat taşımada kullanılan batık Rus şilebinin sırrı ortaya çıkarıldı.

Son 1,5 yıldır sürdürülen araştırmalar sonucu bulunan geminin Ruslardan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kalması açısından değeri çok önemli olduğu belirtildi.

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Van Gölü Sualtı Araştırmaları Derneği (VANSAD) Başkanı Dr. Mustafa Akkuş ile 6 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla Bitlis'in Reşadiye bölgesi Çanakdüzü açıklarında bulunan 40 metrelik batık Rus şilebi büyük heyecan yarattı.

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu Türkiye'nin en büyük gölü olan ve 800 bin yıllık geçmişe sahip Van Gölü'nde yapılan araştırmalarda bir sır daha ortaya çıkarıldı.

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın 2 yıl önce Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekebiyle yaptığı araştırmalarda dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin ortaya çıkarıldığı Van Gölü'nde bir ilke daha ulaşıldı.

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu VANSAD Başkanı Dr. Mustafa Akkuş, Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ve 6 kişilik araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmalarda 1958 yılında fırtınada sürüklenen, kayalıklara çarptıktan sonra batan ve Ruslar'dan kalan bir şilep bulundu.

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu Bitlis'in Tatvan İlçesi Çanakdüzü açıklarında 3 Rus gemisinin battığı bilgisini alan Tahsin Ceylan ve ekibi, bu bölgede 1.5 yıllık bir çalışma sonucu 23 metre derinlikte 1 Rus şilebine ulaştı.

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu Görüntüledikleri üzerinde 'Akdamar' yazısı bulunan 40 metre uzunluğundaki şilebin her yerinin çok sağlam olduğunu belirten Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, şöyle dedi:

Van Gölü'nde batık Rus gemisi bulundu "Van Gölü sırlarla dolu. Bu sırları çözmek içi çaba gösteriyoruz. Van Gölü'nün Bitlis bölgesinde batık Rus gemileri olduğu bilgisini aldık. Bu yönde yaptığımız araştırmalarda bu bölgede Rusya işgalinden sonra kalan 1900 yıllarda yapılmış 3 şilep olduğunu öğrendik. Bu şileplerin askeri mühimmat ve yük taşımacılığında nakliye amaçlı kulandıldığı öğrendik. Ruslar çekildikten sonra birinin yandığını ve ikisinin kayıp olduğu bilgisine ulaştık. Batan bu şilepte koyunların telef olduğu bilgisi var. Bu şileplerin bir tanesinin yandığını, 2 tanesininde kayalıklara çarparak batıp kaybolduğunu öğrendik. Bunu görüntüledik. Çok heyecan verici bir gelişme. Ruslar'a ait gemi olduğu için burada Ruslar'la birlikte çalışma yapmak isteriz. Şilebin birçok mekanizması ilk günkü gibi sağlam duruyor. Bu şilep Ruslar'dan, Osmanlı'ya oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne kalarak 3 dönem görmüştür. bu yüzden çok önemli."

NTV

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