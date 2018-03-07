Facebook Twitter Rss

Van Persie, antremanda sakatlık geçirdi

Van Persie, antremanda sakatlık geçirdi.15597
  • Giriş : 07.03.2018 / 17:04:00

Feyenordlu oyuncu Van Persie, antremanda sakatlık geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Fenerbahçe'de uzun süre forma giyen ve sezonun ilk yarısında Feyenoord'un yolunu tutan Robin Van Persie, antremanda sakatlık geçirdi.   

Sezonun ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak kalan ve devre arası transfer döneminde eski takımı Feyenoord'a transfer olan Robin Van Persie, bu kez Hollanda'da sakatlandı.

Feyenoord antrenmanında sakatlanan 34 yaşındaki forvet, antrenmana devam edemedi. Takımla birlikte çalışmalara katılamayan ve tek başına çalışan Van Persie'nin sahalara ne zaman döneceği ise henüz belli olmadı.

Feyenoord forması ile Hollanda Ligi'nde 7 maça çıkan Robin Van Persie'nin 2 golü bulunuyor.

SPORX

Meteoroji'den 6 il için uyarı geldi

Yavuz Bingöl'den MESAM'a ret

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Talisca ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi

Talisca ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi

Beşiktaşlı golcü oyuncu Talisca ile ilgili UEFA'dan açıklama geldi.

Başakşehir'de Arda Turan belirsizliği sürüyor

Başakşehir'de Arda Turan belirsizliği sürüyor

Medipol Başakşehir'de Arda Turan belirsizliği devam ediyor.

 

Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması

Sergen Yalçın'dan Galatasaray açıklaması

Genç teknik adam Sergen Yalçın, Galatasaray ile ilgili açıklama yaptı.

İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!

İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!

İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekilme kararı aldığı öğrenildi.

 

Aziz Yıldırım başkanlık için aday olmayacak

Aziz Yıldırım başkanlık için aday olmayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın başkanlık için aday olmayacağı iddia edildi.

Kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu

Kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu

Akhisar mücadelesinde yer alamayan kaleci Volkan Demirel'in sinirleri bozuldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya