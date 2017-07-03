Van Persie, Aykut Kocaman'a dayanamadı
Fenerbahçe'nin başına geçen tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'ın ağır idmanları futbolcuları zorluypr. Persie, sol ayak iç bölgesinde kanamalar olduğu ve bu yüzden şiddetli ağrılar yaşadı.
Hollandalı yıldızın durumunun çok ciddi olmadığı, birkaç güne kadar takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için "kuvvetlendirme" programları uygulanması planlanan Van Persie, daha normal idman temposunu kaldıramadı ve sakatlandı.
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