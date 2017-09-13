Van Persie: Baskıyı kaldırırsan kral olursun
Talihsiz bir sakatlık yaşayan ve bir süre sahalardan uzak kalacak Fenerbahçeli oyuncu Robin Van Persie, takım arkadaşı Janssen ile görüşme yaptı.
Bundan yıllar önce milli takımda destek olduğu genç oyuncunun F.Bahçe’ye transfer olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Hollandalı yıldız, Janssen’e neler yapması gerektiğini sıraladı.
TÜRKİYE’YE gelmesinin oyuncunun milli takıma seçilmesine engel olmayacağının altını çizen Van Persie, “Burada baskı ortamı var. Süper Lig’i de asla kolay zannetme. İlk maçından zaten bunu anlamış olman lazım. Kendini taraftarlara ve bu kulübe sevdirirsen seni hep üstünde tutarlar ve burada çok rahat edersin. Açıkçası baskıyı kaldırırsan burada kral olursun.
TERCİHİNİ Türkiye’den kullandın diye Milli Takım kariyerinin sıkıntıya gireceğini düşünme. Önünde ben ve Sneijder gibi iki canlı örnek var. İyi olanı herkes görür ve muhakkak hak ettiğini alırsın. Bu yüzden sen sadece futboluna odaklan ve kulübün başarısı için çok çalış. Ben sana her anlamda destek vermeye hazırım. Ne zaman bir problemin olursa benimle paylaşmaktan asla çekinme” sözleriyle arkadaşına nasihat verdi.,
ŞAMPİY10
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