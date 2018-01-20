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Van Persie'den Fenerbahçe'ye son dakika golü

Van Persie'den Fenerbahçe'ye son dakika golü.22937
  • Giriş : 20.01.2018 / 16:33:00

Golcü oyuncu Robin Van Persie, giderayak yine yaptı yapacağını.

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Fenerbahçe Kulübü, son dönem takımda istenmeyen adam olan Robin Van Persie'yi göndermek içim 1.8 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe, geldiği günden bu yana sorun olan Robin Van Persie'den sonunda kurtuldu. 3 yıllık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı yıldızın ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları da son buldu ve Van Persie'nin sözleşmesi feshedildi.

F.Bahçe'den alacakları konusunda oldukça sıkı bir pazarlığa giren Hollandalı golcü, sadece 200 bin Euro'yu (yaklaşık 920 bin TL) bıraktı. Van Persie, maaş pazarlığında da herkesi bezdirdi...

"Yeter ki kurtulalım ve önümüze bakalım" diyen yönetim de 4.5 aylık maaş tutarı olan 2 milyon Euro'nun, 1.8 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul etti. Böylelikle, sarı-lacivertliler, Hollandalı'dan kurtulurken transferi resmen açıklayan Feyenoord'un payına ise 200 bin Euro düştü...

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