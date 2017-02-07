Van Persie ile Caner Erkin birbirine girdi
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen ve çıkan olaylar nedeniyle çok konuşulan maçla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Vodafone Arena kolidorlarında Caner Erkin ile Persie'nin kapıştığı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den, önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a giden Caner Erkin, karşılaşma sonrası koridorlarda Van Persie'yle karşılaştı. Hollandalı oyuncuya ağır ifadeler kullanan Caner'e orada bulunan Hasan Ali müdahale etti.
Hasan Ali'nin müdahalesiyle geçen yıl Fenerbahçe'de rakip olan ikili birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmeler yaşanırken bu gerginlik de araya girenlerin çabası ile önlendi.
HÜRRİYET
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