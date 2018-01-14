Van Persie'nin maliyeti 21 milyon Euro!
Sarı-Lacivertliler’e büyük beklentilerle gelen ancak tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratan Robin Van Persie, verdiğinden çok aldığını alarak ülkemizden ayrılacak. 2.5 yıllık süreçte her yaptığı hareket olay olan, performans düşüklü ve sık sık sakatlanması sebebiyle taraftarların büyük tepkisini çeken Van Persie, kulübü 21.1 milyon Euro’ya zarara uğratarak eski kulübü Feyenoord’un yolunu tutacak.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Feyenoord’la el sıkışan 34 yaşındaki oyuncu, Sarı- Lacivertliler’de yer aldığı dönemde yıllık 5 milyon Euro’dan toplamda 12.5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, maç başı bonusu olarak da yaklaşık 2 milyon Euro elde etti.
Yine para Fener’den!
Ayrıca Kanarya, bu oyuncunun transferinde Manchester United’a 6.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. İkinci yarıdaki kalan maaşının (2.5 milyon Euro) 1.5 milyon Euro’sunu da Fenerbahçe’nin vereceği Van Persie için Feyenoord maaş olarak sezonun kalan kısmında sadece 1 milyon Euro ödeyecek.
Fanatik
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