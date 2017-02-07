Van Persie: Şortumu düzeltiyordum!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaptığı hareketlerle tepki toplayan Fenerbahçeli Van Persie, şort skandalına ilişkin ilk kez konuştu.
Oğuzhan’ın Arsenal alt yapısında forma giydiği dönemleri bildiğini ve ona her zaman yol gösterdiğini ifade eden, Siyah-Beyazlı oyuncunun gergin hallerine anlam veremediğini söyledi. Van Persie, “Sahada bir hakem var. Hakemle ilk ben değil Oğuzhan konuşmaya başladı. Benim hakemle neredeyse hiçbir diyaloğum olmadı. Oğuzhan’ın maçtan sonraki açıklamalarını gençliğine veriyorum. Herkesin profesyonel davranması saha içinde kendini kaybetmemesi gerekir” diye konuştu.
‘ŞORTUMU DÜZELTİYORDUM’
“Ben hiçbir zaman Futbol kurallarının dışına kesinlikle çıkmadım... Çok büyük takımlarda
oynadım. Ve bir çok kez derbi maça çıktım. Profesyonel bir hayat yaşıyorum ve saha içinde de hep profesyonel davrandım. Üstüme atılmaya çalışılan iftiralar da doğru değil. Orada şortumu düzeltiyorum. Rakibe yönelik bir hareketim yok. Ben böyle maçları çok seviyorum. G.Saray derbisinden sonra bu maçta da gol attığım için çok mutluyum. Taraftarımızı mutlu ettiğim için çok mutluyum. Ayrıca bu staddaki ilk maçımızı kazandıran golü atmak oldukça güzel bir anı.”
HTSPOR
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