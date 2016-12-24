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Van Persie Trabzonspor maçında yok!

Van Persie Trabzonspor maçında yok!.18462
  • Giriş : 24.12.2016 / 10:43:00

Fenerbahçe'de Trabzonspor mücadelesi öncesi büyük bir şok yaşandı.

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Tecrübeli futbolcu Van Persie devam eden ağrıları nedeniyle Fenerbahçe için önemi büyük olan Trabzonspor maçında yer almayacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Fenerbahçe ile Trabzonspor 26 Aralık Pazartesi günü Avni Aker'de kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isim Van Persie. Ağrıları olan Hollandalı'nın ilk 11'de başlaması zor görünüyor. İlk yarının son maçında kayıp istemeyen Advocaat risk almayı düşünmüyor. Hücum hattını Lens, Volkan Şen ve Sow üçlüsünden kuracak. Cezalı Skrtel'in yerine ise Neustadter forma giyecek.

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