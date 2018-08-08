Van Valiliği: 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Van Valiliği'nden Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, bir teröristin etkisiz hale getirildiği, diğerinin ise yaralı olarak ele geçirildiği öğrenildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elemeği Mahallesi kırsalında duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda, "Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt" operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiş, bir terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."
TRT
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