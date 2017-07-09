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Van yine depremle sarsıldı! Merkez üssü Tuşba!

Van yine depremle sarsıldı! Merkez üssü Tuşba!.18079
  • Giriş : 09.07.2017 / 08:01:00

Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi Tevekli Mahallesi mevkiinde olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 3.3 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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