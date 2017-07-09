Van yine depremle sarsıldı! Merkez üssü Tuşba!
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 3.3 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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