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Vapur seferleri iptal edildi

Vapur seferleri iptal edildi.17916
  • Giriş : 10.04.2018 / 08:13:00

İstanbul'da kendisini gösteren yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

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Sepet Beşik

Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini etkiledi. İstanbul'da kendisini gösteren yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edildi.

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