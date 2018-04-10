Vapur seferleri iptal edildi
Olumsuz hava koşulları deniz trafiğini etkiledi. İstanbul'da kendisini gösteren yoğun sis nedeniyle Karaköy-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy ve Anadolukavağı-Sarıyer vapur seferleri iptal edildi.
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