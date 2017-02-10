Varikosel damar tedavisinin çözümü kozmetikte!
Lazer tedavileri, enjeksiyonlarla yapılan tedavi ve mikro cerrahi olarak nienlendirdiğimiz ince detaylı cerrahi müdahalelerle tedavisi mümkün olan bir hastalık türüdür. Küçüklükten beri yaşlı teyzelerin bacaklarında olan o sevimsiz çoraplarını neden giydiklerini büyüdükçe anlıyoruz.
Varisli Damarların Lazerle Tedavisi
Lazer tedavisi varikosel olarak görünen damarların tedavsisinde çok büyük bir çağ atlamak olarak adlandırılabilir. Bu teknik yaklaşık olarak dünyada 8-10 yıldır kullanılmaktadır. Bir önceki metod olan damar bağlama ve damar sıyırma ameliyatlarını bitirerek daha ağrısız ve sorunsuz bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır. Bu tip yöntemler hastayı genelde isteği üzerine uyuytulmadan yapılmaktadır. Hasta bölgesel olarak anestezi yapılmakta ve bilinci de açık haldedir. uygulama esnasında iğneler kullanılmaktadır. Herhangi bir iz kalmaması maksadıyla yapılır. Bu tip tedavi yöntemi esnasında yanlış yola giren kan damar kapakçıklarını kapatmak ve doğru youna döndermektir. Ameliyet bitiminden sonra yaklaşık yarım saat sonra günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Lazer ile varis tedavisi mümkündür.
Enjeksiyonlarla Varikosel Damar Tedavisi
Varikosel tedavilerinde enjeksiyon tedavisi de en güzel yöntemlerden biridir. Bu tip yöntemde ilaçlar ve sıvı olarak elde edilen kimyasal maddeler direkt olarak damarlara enjekte edilerek yapılır. Enjeksiyon iğne uçları çok ince olduğundan tamamen ağrısızdır. Hastayı uyutmaya ya da bölgesel anesteziye gerek yoktur. şlem yapılan bölgeler işlemin bitiminden sonra sagı bezi ya da pamuklu pedlerle kapatılır ve daha sonra sabitlemek amacıyla sarılır. Ülkemizde ve dünya genelinde en çok kullanılan yöntem enjeksiyonla yapılan varikosel damar tedavisidir. bu yöntem uzun süredir kullanılmış ve kendini kanıtlamış tedavi türüdür. Bu yöntemin en çok tercih edilmesi nedeni ise daha önce de bahsettiğimiz gibi hem ayakta yapılması ve herhangi bir anestezi gerektirmemesidir. Ayrıca devamlı olarak kullanıldığınız ileçlar varsa herhangi bir yan etki göstermemesidir. Bu sayede hiçbir sakıncası olamamaktadır hasta tarafından.
Köpük Enjeksiyonu Tedavisi
Köpük enjeksiyonu varis tedavisi, varikosel bulunan damarlar ve örümcek görünümlü damarların tedavisinde uygulanan bir diğer yöntemdir.Bu tip tedavi yönteminde karbondioksit ile kimyasal madde kullanılarak köpüğe benzer bir madde oluşturulur. Bu oluşturulan madde varikoselin bulunduğu bölgeye uygulanır. Köpüğün içerisindeki etkin maddeler varikosel olan yere etki ederek kanınn sağlıklı olan damarlara yönlenmesini sağlar. Bu süreç ok kısa bir zaman alır. Bu tip uygulamanın mide bulantısı gibi yan etkileri olabileceği düşünüldüğü açıklamaları yapılmaktadır.
Mikro Cerrahi Operasyonları Tedavisi
Bu tip uygulamalarda varikosel damarlar küçük kesikler ile bacağın dışarısına atılmaya çalışılır. Bu uygulama bittikten sonra kesikler tekrar kapatılarak işlem tamamlanır. Operasyonda lokal olarak anestezi uygulaması yapılır. İşlemin bitmesinden sonra ağrısız olarak günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.
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