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Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme!

Vatan Şaşmaz cinayetinde flaş gelişme!.20242
  • Giriş : 11.12.2017 / 12:22:00

Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz ile ilgili gelişme yaşandı.

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Beşik Modelleri

Soruşturma tamamlandı. Eski sevgilisi Filiz Aker tarafından İstanbul'da bir otel odasında sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cinayet davasında gelişme yaşandı. 

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, yürütülen soruşturma sonucu takipsizlik kararı verildiği bildirildi, savcının kararı henüz yazmadığı öğrenildi.

Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki 5 yıldızlı bir otelde eski manken Filiz Akel tarafından vurularak öldürülmüş, olayın ardından Akel de aynı silahla intihar etmişti.

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntülerinin yayılması ile ilgili sürdürülen soruşturmada da polis tarafından aranan oyuncu Didem Ç., Konya'da yakalanmıştı. İstanbul'a getirilen şüpheli Didem Ç., verdiği ifadesinde, görüntülerinin satmak istemesinin suç olduğunu bilmediğini söyledi. Görüntünün kendisine, görüntüyü çeken polisin kayınbiraderi tarafından gönderildiğini belirten Didem Ç., "Hatta ben görüştüğüm gazetecilerle yüzlerinin kapanmasını istediğimi söyledim" dedi.

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker´in ceset görüntülerini internette yaydığı iddiasıyla yakalanan oyuncu Didem Ç. çıkarıldığı mahkemece "Adli kontrol" kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

HABERTURK

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