Vatan Şaşmaz için beklenen karar verildi!
Sevgilisi olduğu iddia edilen Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinden karar çıktı.
Radyo Programcısı Adem Metan, Radyo Viva’daki programında Tamer Karadağlı’yı ağırladı. Usta oyuncu, kendisine yöneltilen tüm soruları açık yüreklilikle cevapladı.27 Ağustos'ta hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'la ilgili konuşan Karadağlı, "Duygusal anlar yaşadım. Aynı seti paylaştığımız için duygulandık" dedi.Ünlü oyuncu, "Engin karakterini Vatan oynuyordu. Ancak bir daha gelmeyecek. Başka bir şehre gidecek. Vatan’ı kaybettik ama 'Engin’i de kaybettik. Bir başkası oynamayacak. Vatan’ın en ufak bir saygısızlığını görmedim” şeklinde konuştu.
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