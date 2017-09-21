Facebook Twitter Rss

Vatan Şaşmaz için beklenen karar verildi!

Vatan Şaşmaz için beklenen karar verildi!.16985
  • Giriş : 21.09.2017 / 17:18:00

Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz için beklenen karar verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Sevgilisi olduğu iddia edilen Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinden karar çıktı.

Radyo Programcısı Adem Metan, Radyo Viva’daki programında Tamer Karadağlı’yı ağırladı. Usta oyuncu, kendisine yöneltilen tüm soruları açık yüreklilikle cevapladı.27 Ağustos'ta hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'la ilgili konuşan Karadağlı, "Duygusal anlar yaşadım. Aynı seti paylaştığımız için duygulandık" dedi.Ünlü oyuncu, "Engin karakterini Vatan oynuyordu. Ancak bir daha gelmeyecek. Başka bir şehre gidecek. Vatan’ı kaybettik ama 'Engin’i de kaybettik. Bir başkası oynamayacak. Vatan’ın en ufak bir saygısızlığını görmedim” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza geldi!

Topbaş veto etti, İBB Meclisi kabul etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Enis Berberoğlu hastanede!

Enis Berberoğlu hastanede!

Tutuklanarak cezaevine gönderiken Enis Berberoğlu'nun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı

Kahramanmaraş'ta AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı.

 

Denizli'de 8 kişi ByLock'tan tutuklandı!

Denizli'de 8 kişi ByLock'tan tutuklandı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 8 kişi ByLock'tan tutuklandı.

CHP'li vekile FETÖ soruşturması

CHP'li vekile FETÖ soruşturması

CHP'li vekil Gürkut Acar hakkında FETÖ'yü övdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

 

Eskişehir'de deprem oldu

Eskişehir'de deprem oldu

Eskişehir'de deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Adana'da dayısı ve kuzenini öldüren trafik polisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya