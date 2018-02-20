Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı!
Eski sevgilisi Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe 'Asil Vatan Şaşmaz' adı verildi.
43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?
Gönüllüler takımı oyuncusu Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?
Sibel Can anneannesine bakmıyor mu?
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın hasta annesine bakmadığı iddia edildi.
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor
Ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor.
Oyuncu Doğa Rutkay hamile olduğunu açıkladı
Ekranların sevilen oyuncusu Doğa Rutkay hamile olduğunu açıkladı.
Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı.
Nil Burak açıkladı: Sıla şarkılarını mahvetti
Ünlü sanatçı Nil Burak, Sıla ile ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.