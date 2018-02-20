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Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı!

Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı!.16985
  • Giriş : 20.02.2018 / 14:12:00
  • Güncelleme : 20.02.2018 / 14:16:21

Genç yaşta cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin doğum yaptı.

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Büyüyen Beşik

Eski sevgilisi Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı, önceki gün bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğe 'Asil Vatan Şaşmaz' adı verildi.

43 yaşında yaşamını yitiren sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek" açıklamasını yapmıştı.

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