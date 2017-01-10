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Vatandaşa kötü haber! Benzine zam geliyor!

Vatandaşa kötü haber! Benzine zam geliyor!.17333
  • Giriş : 10.01.2017 / 11:16:00

Vatandaşı üzecek haber geldi. Benzin fiyatları bu gece itibariyle zamlanıyor.

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Dolar ve Euro'daki tarihi yükseliş sonrası benzin fiyatlarına zam geliyor. Dolar bu sabah 3.77, Euro 4.000 seviyesine tırmandı.

Piyasada yaşanan gelişmeler üzerine benzine 7-8 kuruş zam geleceği haberi Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası tarafından açıklandı.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5,17-5,19 liradan satılıyor. Zamla birlikte benzin 5,2 lirayı aşacak.

Benzine en son 22 Aralık Perşembe günü 10 kuruş zam yapılmıştı.

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