Vatandaşlar Erdoğan'ı balkonlarda bekledi
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı için şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dört gözle bekleyen vatandaşlar balkonlarda bayraklarla Erdoğan'ı karşıladı.
Erdoğan, buradan geniş güvenlik önlemleri altında Hz. Hızır Camii'ne geçti. Erdoğan, caminin yanında ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine tezahürat yapan Mersinlileri selamladıktan sonra camiye girdi.
Erdoğan, daha sonra Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
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