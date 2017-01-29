Facebook Twitter Rss

Vatandaşların yarısı ne sağcı, ne de solcu!

Vatandaşların yarısı ne sağcı, ne de solcu!.11128
  • Giriş : 29.01.2017 / 08:57:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 10:10:14

Yapılan bir ankete göre Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 50'si ne sağcı, ne de solcu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Adil Gür tarafından yapılan yeni bir ankete göre Türkiye'de vatandaşların yarısı kendisini ne sağcı olarak görüyor, ne de solcu.

3 bin evde düzenlenen ankette ilginç sonuçlar çıktı.

İlk 2 sırada milliyetçi ve Atatürkçü yer alıyor

Yıllardır Türkiye’de %70 sağ, %30 sol seçmen olduğuna dair bir şehir efsanesi dolaşıyor. 30 yılı aşkın bir süredir seçmende böyle bir ayrımın olmadığını araştırma verilerine dayanarak anlatmaya çalışıyorum.

Seçmene kendisini tek bir sıfatla nasıl tarif ettiğini sorduğumuzda ‘Milliyetçi’ ve ‘Atatürkçü’ tanımlamaları ilk 2 sırada çıkıyor. Birden çok sıfatla tarif etme şansı verdiğimizde ise Atatürkçü ve milliyetçi cevapları %50’ye yaklaşıyor. Ezber bozan bu araştırmanın nasıl okunması ve siyasetçilerin bundan neler çıkarması gerektiğini yarınki yazımda sizlerle paylaşacağım.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

Seçmen davranışlarıyla ilgili 2016 yılı içinde Türkiye genelinde Ekim ve Kasım 2016 tarihlerinde yaptığımız iki araştırmadan Milliyet gazetesi okurları için derlediğimiz sonuçlar aşağıdadır. Araştırmaların her biri asgari 3 bin hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır.

Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde İlçe, kır kent ağırlığına uyulmuştur.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir.

Araştırmaların hata payı güven sınırları içerisinde % 1.8’dir.

Sağ mı sol mu?

SORU: Türkiye’de yıllardır devam eden bir sağ-sol ayrımı var. Siz kendinizi nereye koyuyorsunuz?

Erkekler, gençler ve eğitimliler kendisini sağda veya solda daha fazla konumlandırıyor.
Orta ve üst yaş gruplarında, kadınlarda merkezdeyim veya hiçbiri cevapları oldukça yüksek.

‘Nasıl tarif ediyorsunuz?’

SORU: Kendinizi şimdi size sayacaklarımdan en çok hangisiyle tarif edersiniz?

Türkiye’de yetişkin nüfusun %19.5’i kendini milliyetçi, %17.9’u Atatürkçü, yine %17.9’u muhafazakâr, %17.3’ü dindar, %13.9’u demokrat, %5.9’u sosyal demokrat, %4.6’sı laik ve %1.9’u ulusalcı olarak tarif etmektedir.

Yerleşim tipi

Şehirlerde Atatürkçü, kırda ise muhafazakar-Dindar cevapları ortalamanın üzerinde.

Cinsiyet

Kadınlar; Atatürkçü, muhafazakâr, dindar. Erkekler ise milliyetçi, tariflerini genel ortalamanın biraz daha üzerinde yapıyorlar.

Siyasi tercih

Ak Parti seçmeninin %31.6’sı kendisini muhafazakâr, %13.1’i milliyetçi, %28.9’u dindar,
CHP seçmeninin %57.4’ü Atatürkçü, %9.9’u laik, %11.7’si demokrat,
MHP seçmeninin %70.9’u milliyetçi,
HDP seçmeninin ise %33.9’u demokrat, %18.8’i dindar olarak tarif ediyor.

Yaş grupları

Yaşın gençleşmesiyle milliyetçi ve Atatürkçü, yükselmesiyle dindar cevapları genel ortalamanın üzerine çıkıyor.

Trump ve Putin anlaştı!

Trump'ın kararı askıya alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Müezzinoğlu: Atatürk senin tapulu malın mı?

Müezzinoğlu: Atatürk senin tapulu malın mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumda "hayır" diyecek olanlara tepki gö

Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda atamalar

Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda atamalar

Başbakanlık'ta ve bazı bakanlıklarda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

 

May ve Erdoğan'dan ortak açıklama

May ve Erdoğan'dan ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı May ortak açıklama yaptı.

CHP'den flaş AK Parti iddiası

CHP'den flaş AK Parti iddiası

CHP'li Gürsel Tekin, referandum konusunda hükümeti eleştirdi.

 

Başbakan'dan açıklama var!

Başbakan'dan açıklama var!

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'yi eski kafalı olmakla suçladı.

Bakan: Giren çiftler boşanarak çıkıyor

Bakan: Giren çiftler boşanarak çıkıyor

Aile danışma merkezi adıyla iş yapan yerlerle Bakan Kaya'dan açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya