Vatandaşların yarısı ne sağcı, ne de solcu!

Giriş : 29.01.2017 / 08:57:00

29.01.2017 / 08:57:00 Güncelleme : 29.01.2017 / 10:10:14

Yapılan bir ankete göre Türkiye'de yaşayan vatandaşların yüzde 50'si ne sağcı, ne de solcu.