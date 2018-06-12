Ve ABD iade etti!
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ABD, iade anlaşmasına uygun olarak eski Panama Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli'yi iade etti.
Açıklamada, “11 Haziran 2018 tarihinde Panama Cumhuriyeti ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak Panama eski Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli, suçlarıyla yüzleşmek üzere Panama’ya iade edildi.” ifadesine yer verildi.
Eski Cumhurbaşkanının suçlu veya suçsuz olacağına Panama mahkemelerinin karar vereceği belirtilen açıklamada, iadenin iki ülke arasındaki anlaşma doğrultusunda yapıldığı belirtildi.
Martinelli, 12 Haziran 2017 tarihinde Panama hükümetinin talebi üzerine ABD'nin Miami kentinde yakalanmıştı.
TRT
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