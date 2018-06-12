Facebook Twitter Rss

Ve ABD iade etti!

Ve ABD iade etti!.21111
  • Giriş : 12.06.2018 / 08:49:00

Amerika Birleşik Devletleri, eski Panama Cumhurbaşkanı'nı iade etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ABD, iade anlaşmasına uygun olarak eski Panama Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli'yi iade etti.

Açıklamada, “11 Haziran 2018 tarihinde Panama Cumhuriyeti ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak Panama eski Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli, suçlarıyla yüzleşmek üzere Panama’ya iade edildi.” ifadesine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanının suçlu veya suçsuz olacağına Panama mahkemelerinin karar vereceği belirtilen açıklamada, iadenin iki ülke arasındaki anlaşma doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Martinelli, 12 Haziran 2017 tarihinde Panama hükümetinin talebi üzerine ABD'nin Miami kentinde yakalanmıştı.

TRT

Akşener, Halep'te iftar yapacak

Almanlar, Tolgay için 48 milyon TL önerdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan Trump-Kim görüşmesine tepki

İran'dan Trump-Kim görüşmesine tepki

İran'dan Donad Trump-Kim Jong-un görüşmesine sert tepki geldi.

İtalya, terör örgütü YPG'ye asker gönderdi

İtalya, terör örgütü YPG'ye asker gönderdi

İtalya, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye asker gönderdi.

 

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar!

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları açıkladı.

ABD'den Kuzey Kore'ye eşsiz teklif!

ABD'den Kuzey Kore'ye eşsiz teklif!

Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasında ılık rüzgarları esiyor.

 

Kritik zirve 20 milyona mal olacak

Kritik zirve 20 milyona mal olacak

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesinin bedeli 20 milyon dolar.

Fransa'dan ABD'ye çok sert tepki

Fransa'dan ABD'ye çok sert tepki

Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert bir tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya