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Ve açıklandı! Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!

Ve açıklandı! Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!.12925
  • Giriş : 02.10.2017 / 13:23:00

Merakla beklenen Nobel Tıp Ödülü bu yıl 3 kişi arasında paylaşıldı.

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Nobel Tıp Ödülü, biyolojik saatleri inceleyen Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve bitkilerin hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini yeryüzünün evrimi doğrultusunda nasıl adapte ettiğini açıklayan Micahel W. Young'un oldu.

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