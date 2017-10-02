Ve açıklandı! Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu!
Nobel Tıp Ödülü, biyolojik saatleri inceleyen Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve bitkilerin hayvanların ve insanların biyolojik ritimlerini yeryüzünün evrimi doğrultusunda nasıl adapte ettiğini açıklayan Micahel W. Young'un oldu.
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