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Ve Akşener'den beklenen açıklama

Ve Akşener'den beklenen açıklama.16712
  • Giriş : 30.07.2018 / 15:51:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Kurultay tartışmaları sonrası İYİ Parti'de kritik toplantı gerçekleşti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongre ve görevi bırakma tartışmalarına ilişkin konuştu.

Akşener şunları söyledi:

Seçime girmiş ve seçim boyunca yok sayılmış. Her türlü hakarete uğratılmış. Seçime girmemesi ve partinin kurulmaması için her şey yapılmış bir partinin 5 milyonun üzerinde oy alması Türkiye siyasi hayatı açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir olaydır. Diğer yandan bakıldığında ise hedeflerimize ulaşılamamış olması kendi açımdan bir hayal kırıklığı olmuştur.

Hayal kırıklığı açısından bakıldığında bir başarısızlık söz konusu ise o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. O nedenle olağanüstü kurultay kararını aldım. Bütün siyasi partilerin en üst organı kurultaylarıdır ve kurultay delegeleridir. Orada konuşulacak nerede eksik yaptık, hangi problemleri çözemedik. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde ciddi bir sonuç alabilmek için ciddi bir çabayı gösterecek. Bugün başkanlık divanımızı toplamak üzere partideyim. 12 Ağustos’tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı çıkarmak için hızlı bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah her şey Türkiye için iyi olacak.

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