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Ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi!

Ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi!.28476
  • Giriş : 23.04.2017 / 17:51:00

Ankaragücü Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

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Türkiye'nin köklü kulüplerinden Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ankaragücü'nün gollerini 28 Ömer Ozan, 45 Kenan Özer, 46 Muharrem ve 72. dakikada Erhan Şentürk attı. Konuk ekibin tek golünü 88. dakikada Serkan Demirsezen kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 20 bin Ankaragücü taraftarı tribünden takip etti.

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