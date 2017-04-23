Ve Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi!
Türkiye'nin köklü kulüplerinden Ankaragücü, Kayseri Erciyesspor'u 4-1 yenerek TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Ankaragücü'nün gollerini 28 Ömer Ozan, 45 Kenan Özer, 46 Muharrem ve 72. dakikada Erhan Şentürk attı. Konuk ekibin tek golünü 88. dakikada Serkan Demirsezen kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 20 bin Ankaragücü taraftarı tribünden takip etti.
SKORER
DİĞER HABERLER
Kanaryalar, 90 dakikada gelen golle kanatlandı
Günlerdir beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kazananı Fenerbahçe.
Derbide ortam gerildi, Sneijder ve Persie tartıştı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde ortam bir anda gerildi ve iki arkadaş, daha da istenmeyen görünt
TSYD'den tepki: Spor ahlakı bu mu?
Başakşehir-Çaykur Rizespor maçında çıkan olaylara TSYD'den tepki yükseldi.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaraylı Wesley Sneijder 2 kilo verdi!
UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzon'a kötü haber
UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a moral bozucu haber geldi.