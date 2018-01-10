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Ve Arda Turan açıklandı!

Ve Arda Turan açıklandı!.14988
  • Giriş : 10.01.2018 / 12:37:00

Golcü oyuncu Arda Turan ile ilgili menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Arda'nın Medipol Başakşehir ile anlaştıklarını açıkladı.

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