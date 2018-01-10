Ve Arda Turan açıklandı!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Arda'nın Medipol Başakşehir ile anlaştıklarını açıkladı.
TRT
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